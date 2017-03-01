Последствия крупного пожара в исправительной колонии Братского района ликвидируют

Возгорание в учреждении номер 27 случилось около семи часов утра. Со слов очевидцев, пожар начался в промзоне, затем перекинулся на главный корпус ИТК. Оттуда были эвакуированы 500 осужденных. Сейчас они находятся в безопасных помещениях на территории спецобъекта. Есть ли среди них пострадавшие, пока не сообщается. По данным пресс-службы ГУФСИН, тушением занимаются пожарные подразделения ведомства. В этой колонии содержатся и лечатся осужденные, больные туберкулезом.