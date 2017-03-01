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11:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Последствия крупного пожара в исправительной колонии Братского района ликвидируют

В Вихоревке Братского района спасатели ликвидируют последствия крупного пожара в исправительной колонии.

Источник: Вести Иркутск

Возгорание в учреждении номер 27 случилось около семи часов утра. Со слов очевидцев, пожар начался в промзоне, затем перекинулся на главный корпус ИТК. Оттуда были эвакуированы 500 осужденных. Сейчас они находятся в безопасных помещениях на территории спецобъекта. Есть ли среди них пострадавшие, пока не сообщается. По данным пресс-службы ГУФСИН, тушением занимаются пожарные подразделения ведомства. В этой колонии содержатся и лечатся осужденные, больные туберкулезом.

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