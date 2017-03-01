Последствия крупного пожара в исправительной колонии Братского района ликвидируют
В Вихоревке Братского района спасатели ликвидируют последствия крупного пожара в исправительной колонии.
В Вихоревке Братского района спасатели ликвидируют последствия крупного пожара в исправительной колонии.
Возгорание в учреждении номер 27 случилось около семи часов утра. Со слов очевидцев, пожар начался в промзоне, затем перекинулся на главный корпус ИТК. Оттуда были эвакуированы 500 осужденных. Сейчас они находятся в безопасных помещениях на территории спецобъекта. Есть ли среди них пострадавшие, пока не сообщается. По данным