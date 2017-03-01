Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой со следами пыток

Три дня назад 39-летняя женщина уехала из дома на своем автомобиле Audi Q5, после чего резко перестала выходить на связь. Вчера, 28 февраля, окровавленное тело пропавшей было найдено случайной прохожей.

«На трупе были обнаружены колото-резаные ранения в области скулы, шеи, а также между указательным и большим пальцем правой руки. Скорее всего, женщина оборонялась, когда злоумышленник наносил ей удары холодным оружием», — цитирует Лайф источник в следственных органах. Отмечается, что иномарка, за рулем которой находилась погибшая, поблизости не обнаружена.

В настоящее время по подозрению в убийстве задержан знакомый потерпевшей. «Возможно, в тот вечер, когда женщина уехала из дома, она отправилась к нему на встречу, а он жестоко расправился с ней. Ей было всего 39 лет. У нее осталась несовершеннолетняя дочь», — отметил собеседник портала.