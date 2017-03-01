Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой со следами пыток
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге обнаружено тело местной жительницы, которая в минувшие выходные пропала без вести.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге обнаружено тело местной жительницы, которая в минувшие выходные пропала без вести.
Три дня назад 39-летняя женщина уехала из дома на своем автомобиле Audi Q5, после чего резко перестала выходить на связь. Вчера, 28 февраля, окровавленное тело пропавшей было найдено случайной прохожей.
«На трупе были обнаружены
В настоящее время по подозрению в убийстве задержан знакомый потерпевшей. «Возможно, в тот вечер, когда женщина уехала из дома, она отправилась к нему на встречу, а он жестоко расправился с ней. Ей было всего 39 лет. У нее осталась несовершеннолетняя дочь», — отметил собеседник портала.