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11:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Родственники ищут пропавшего мужчину из Калининского района Новосибирска

36-летний Станислав Шарабрин вышел из дома 28 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Родственники ищут пропавшего мужчину в Калининском районе Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

36-летний Станислав Шарабрин вышел из дома по улице Дениса Давыдова 28 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно. .

Приметы: На вид 35 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, нос прямой. Носит бороду и усы как на фотографии.

Был одет: бежевая куртка на молнии, черная флисовая шапка, черные брюки, черные ботинки спортивного типа.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02 (с мобильного 020).

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