Родственники ищут пропавшего мужчину из Калининского района Новосибирска

Родственники ищут пропавшего мужчину в Калининском районе Новосибирска, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

36-летний Станислав Шарабрин вышел из дома по улице Дениса Давыдова 28 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно. .

Приметы: На вид 35 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, нос прямой. Носит бороду и усы как на фотографии.