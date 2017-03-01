Следователи занялись установлением личности погибшего в Новосибирске рыбака, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Днем 28 февраля в районе Димитровского моста в Железнодорожном районе очевидцы заметили тело мужчины, которое плыло по реке Обь, и вызвали спасателей.

Спасатели прибыли на место происшествия и подняли на борт аэробота тело пожилого мужчины. Они доставили тело на берег и передали его сотрудникам полиции. Мужчине на вид было 50−60 лет, он был одет в рыбацкую одежду. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется.

Следователи занялись установлением всех обстоятельств произошедшего, поиском возможных свидетелей и очевидцев трагедии. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит точную причину смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.