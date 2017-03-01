Следователи занялись установлением личности погибшего в Новосибирске рыбака
Следователи занялись установлением личности пожилого мужчины, которого обнаружили очевидцы возле Димитровского моста днем 28 февраля, сообщает
Следователи занялись установлением личности пожилого мужчины, которого обнаружили очевидцы возле Димитровского моста днем 28 февраля, сообщает
Следователи занялись установлением личности погибшего в Новосибирске рыбака, сообщает
Днем 28 февраля в районе Димитровского моста в Железнодорожном районе очевидцы заметили тело мужчины, которое плыло по реке Обь, и вызвали спасателей.
Спасатели прибыли на место происшествия и подняли на борт аэробота тело пожилого мужчины. Они доставили тело на берег и передали его сотрудникам полиции. Мужчине на вид было 50−60 лет, он был одет в рыбацкую одежду. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется.
Следователи занялись установлением всех обстоятельств произошедшего, поиском возможных свидетелей и очевидцев трагедии. Следствием назначена
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.