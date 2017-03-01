Подозреваемый в серии ограблений офисов микрозаймов задержан

24 февраля в полицию города Уфы потупило два сообщения о грабежах, произошедших в микрорайоне Сипайлово и Советском районе.

Неизвестный заходил в помещение и в присутствии кредитных экспертов открыто похищал денежные средства.

В ходе кропотливой работы сотрудники уголовного розыска установили приметы нападавшего, а также автомобиля, на котором он передвигался. 28 февраля в Отдел полиции № 3 Управления МВД России по городу Уфе поступила информация о совершении грабежа офиса микрофинансирования, расположенного в Кировском районе.

Инспекторы ГИБДД по приметам задержали автомобиль, в котором находился житель республики. По предварительным данным, установлена причастность мужчины к трем грабежам офисов микрофинансирований.

Ущерб составил около 60 тысяч рублей. В настоящее время по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Задержанный находится под стражей, часть похищенных денежных средств изъята.