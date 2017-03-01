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12:00 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове задержаны 10 подозреваемых в распространении наркотиков

Полицейские задержали 10 жителей Ростовской области и Краснодарского края, по подозрению в распространении синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейскими установлено, что роли в группе были четко распределены, ее участники выполняли различные функции: оптовые поставки в регионы, пособничество в оптовых поставках, оптовые и розничные закладки на территории Ростова-на-Дону и Краснодара», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным полиции, клиентов подозреваемые находили в интернете, а продавали наркотики посредством закладок.

«В рамках обысков, проведенных полицейскими в местах жительства подозреваемых и в автомобиле, на котором передвигался один из оптовых закладчиков, было обнаружено и изъято почти 40 килограммов различных синтетических наркотиков», — уточнили в пресс-службе.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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