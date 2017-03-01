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11:35 (мск), источник: АиФ Калининград

В Балтийске взорвано отделение банка

В ночь на среду в городе Балтийске Калининградской области взорвали отделение Сбербанка на улице Садовой.

Факт попытки ограбления уже подтвердили в кредитной организации.

По словам очевидцев, взрыв произошел около 3 часов ночи.

«Я в этом доме живу… в 2.55 как громыхнуло. Я на балкон вышла, парень убегал. Пять водителей такси стояли наблюдали», — написала в соцсетях одна из местных жительниц.

Полиция была на месте ЧП уже спустя 15 минут. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, в отделении выбиты окна, выломана дверь.

По словам местных жителей, на месте до сих пор работают сотрудники правоохранительных органов. Ведется поиск злоумышленников.

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