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11:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец проломил стену в парикмахерскую и украл машинки для стрижки

41-летний житель Новосибирска проник в парикмахерскую в Первомайском районе и украл рабочие инструменты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Новосибирец проломил стену в парикмахерскую и украл машинки для стрижки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Ночью 25 февраля неизвестный открытым доступом проник в подвал одного из домов в Первомайском районе и, сломав стену, проник в помещение парикмахерской. Он похитил фены и машинки для стрижки волос. Ущерб от преступления составил 12 тысяч рублей. О совершенном преступлении было заявлено в полицию. .

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний мужчина без определенного места жительства, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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