Новосибирец проломил стену в парикмахерскую и украл машинки для стрижки
41-летний житель Новосибирска проник в парикмахерскую в Первомайском районе и украл рабочие инструменты, сообщает
41-летний житель Новосибирска проник в парикмахерскую в Первомайском районе и украл рабочие инструменты, сообщает
Новосибирец проломил стену в парикмахерскую и украл машинки для стрижки, сообщает
Ночью 25 февраля неизвестный открытым доступом проник в подвал одного из домов в Первомайском районе и, сломав стену, проник в помещение парикмахерской. Он похитил фены и машинки для стрижки волос. Ущерб от преступления составил 12 тысяч рублей. О совершенном преступлении было заявлено в полицию. .
На место происшествия была направлена
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.