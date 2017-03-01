В симферопольской школе семеро детей отравились просроченным клофелином — Минздрав РК

Об этом РИА Новости (Крым) рассказали в министерстве здравоохранения РК.

«Семеро детей из школы № 12 отравились просроченным клофелином. Все шестиклассники, возраст 11−12 лет. Вчера, во второй половине дня, около 14 часов были доставлены в больницу. Один из них был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Сейчас его состояние стабильно и решается вопрос о переводе его в другое отделение», — сообщили в Минздраве РК.

Остальные дети также в стабильном состоянии — их жизни ничего не угрожает, заверили в министерстве.