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11:43 (мск), источник: РИА Крым

В симферопольской школе семеро детей отравились просроченным клофелином — Минздрав РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). В симферопольской школе № 12 семеро детей отравились просроченным клофелином, который принес один из учеников шестого класса.

Об этом РИА Новости (Крым) рассказали в министерстве здравоохранения РК.

«Семеро детей из школы № 12 отравились просроченным клофелином. Все шестиклассники, возраст 11−12 лет. Вчера, во второй половине дня, около 14 часов были доставлены в больницу. Один из них был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Сейчас его состояние стабильно и решается вопрос о переводе его в другое отделение», — сообщили в Минздраве РК.

Остальные дети также в стабильном состоянии — их жизни ничего не угрожает, заверили в министерстве.

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