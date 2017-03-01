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12:46 (мск), источник: ЮГА.ру

СК завершил расследование дела анапского кошевого атамана Нестеренко

На Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя атамана Анапского городского казачьего общества Николая Нестеренко, которого обвинили в мошенничестве.

Источник: Юга.ру

Следствие собрало достаточное количество доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в 2013 году мужчина обратился в суд с иском к администрации города. Он просил предоставить ему в собственность муниципальный участок земли в селе Сукко, на котором был принадлежащий ему хозяйственный блок. Мужчина предоставил поддельные копии о том, что он якобы ранее обращался в администрацию.

Впоследствии мужчина обратился в суд с уточнением и дополнением заявления в части увеличения площади земельного участка. На основании поддельных документов суд обязал администрацию заключить с ним договор купли-продажи участка площадью свыше 2,2 тыс. кв. м.

В 2015 году участок выбыл из муниципальной собственности, причинив ущерб муниципалитету в более чем 3 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, Нестеренко задержали 14 октября 2016 года после обысков в его офисах и квартирах. Он находился в это время в отпуске на Кавказских минеральных водах.

Нестеренко был одним из потерпевших в деле экс-депутата ЗСК и бизнесмена Сергея Зиринова, приговоренного 11 октября к 22 годам колонии строгого режима. На атамана в 2013 году совершили покушение, его ранили, а водитель Нестеренко погиб. Задержанный Зиринов утверждал, что атаман его подставил.

Скандал с участием Нестеренко произошел в мае 2016 года, когда он вместе с десятком представителей казачества напал в аэропорту Анапы на главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сотрудников.

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