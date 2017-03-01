СК завершил расследование дела анапского кошевого атамана Нестеренко
На Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя атамана Анапского городского казачьего общества Николая Нестеренко, которого обвинили в мошенничестве.
На Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя атамана Анапского городского казачьего общества Николая Нестеренко, которого обвинили в мошенничестве.
Следствие собрало достаточное количество доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу, сообщает
По версии следствия, в 2013 году мужчина обратился в суд с иском к администрации города. Он просил предоставить ему в собственность муниципальный участок земли в селе Сукко, на котором был принадлежащий ему хозяйственный блок. Мужчина предоставил поддельные копии о том, что он якобы ранее обращался в администрацию.
Впоследствии мужчина обратился в суд с уточнением и дополнением заявления в части увеличения площади земельного участка. На основании поддельных документов суд обязал администрацию заключить с ним договор
В 2015 году участок выбыл из муниципальной собственности, причинив ущерб муниципалитету в более чем 3 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, Нестеренко задержали 14 октября 2016 года после обысков в его офисах и квартирах. Он находился в это время в отпуске на Кавказских минеральных водах.
Нестеренко был одним из потерпевших в деле
Скандал с участием Нестеренко произошел в мае 2016 года, когда он вместе с десятком представителей казачества напал в аэропорту Анапы на главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сотрудников.