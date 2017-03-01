Бывшего сочинского пристава обвиняют в получении взяток
За крупное вознаграждение он обещал двум жительницам Сочи решить их финансовые проблемы с банком.
За крупное вознаграждение он обещал двум жительницам Сочи решить их финансовые проблемы с банком.
Два эпизода получения взяток в крупном размере инкриминирует бывшему судебному
Против двух местных жительниц, не вернувших долги банку, было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристал предложил им уладить дело. За это он потребовал у одной из должниц 300 тысяч рублей, а у другой — 350 тысяч. За это он гарантировал им прекращение исполнительных производств, снятие временного запрета на их выезд из России, а также отмену постановлений об обращении взысканий на денежные средства, находящиеся на счетах должниц.
Женщины сообщили об этом предложении в территориальный следственный отдел СКР. Вечером 22 ноября 2016 года заявительницы встретились с судебным
В настоящее время он находится под домашним арестом, сообщает «Югополису»