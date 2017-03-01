Бывшего сочинского пристава обвиняют в получении взяток

Два эпизода получения взяток в крупном размере инкриминирует бывшему судебному приставу-исполнителю Хостинского районного отдела судебных приставов города Сочи УФССП России первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю.

Против двух местных жительниц, не вернувших долги банку, было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристал предложил им уладить дело. За это он потребовал у одной из должниц 300 тысяч рублей, а у другой — 350 тысяч. За это он гарантировал им прекращение исполнительных производств, снятие временного запрета на их выезд из России, а также отмену постановлений об обращении взысканий на денежные средства, находящиеся на счетах должниц.

Женщины сообщили об этом предложении в территориальный следственный отдел СКР. Вечером 22 ноября 2016 года заявительницы встретились с судебным приставом-исполнителем в его служебном кабинете и передали требуемую сумму денег. После получения денежных средств мужчина был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по городу Сочи.