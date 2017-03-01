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13:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области скрылся в армии от полиции

Парень угнал машину в Богучарском районе.

Полицейские задержали 20-летнего жителя села Хреновое Новоусманского района, который угнал автомобиль «ВАЗ-2106» у 42-летнего жителя хутора Батовка Богучарского района, сообщила пресс-служба регуправления МВД в среду, 1 марта. Мужчина угнал машину в ночь на 8 октября 2015 года и через несколько дней отправился служить в армию.

Богучарец заявил о пропаже в полицию. Стражи порядка нашли автомобиль неподалеку от хутора Батовка Богучарского района. Угонщик оставил в «ВАЗе» отпечатки пальцев. Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен житель села Хреновое, который на днях ушел в армию. Стражи порядка возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем (ч.1 ст. 166 УК РФ).

Полицейские задержали юношу после демобилизации. Отпечатки рук парня совпали с оставленными в машине следами. Молодой человек не смог объяснить причину угона автомобиля. Правоохранители возобновили расследование уголовного дела. Сельчанин дал подписку о невыезде. Юноше грозит до 5 лет лишения свободы.

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