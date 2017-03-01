Полтонны черной икры спрятали в красной и отправили в Москву почтой

Житель Москвы получил 20 посылок с красной икрой, в которых была спрятана запрещенная к обороту черная икра. Об этом сообщается в пресс-релизе «Почты России», поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

Посылки пришли с Камчатки. В московском сортировочном центре проверили эти контейнеры с использованием рентгена, после чего обнаружилось, что между слоями красной икры было спрятано в общей сложности более 500 килограммов черной.

В «Почте России» отметили, что отправителям посылок могут грозить уголовные дела сразу по двум статьям: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Получатель посылок был задержан в почтовом отделении. Все материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.