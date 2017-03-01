Пропавшего в Уфе 16-летнего Арсения Попова искали больше двух месяцев

Подросток ушел из дома № 13 по улице Спартака в Уфе 26 декабря. На поиски подростка ушло более двух месяцев, были привлечены полиция и волонтеры.

Как выяснилось, Арсений просто отправился к бабушке и забыл сказать об этом родителям. Найти его удалось сотрудникам полиции.