В школьной столовой Бахмута отравились 60 детей

«По состоянию на 09.20 известно о недомогании 60 детей, из которых 40 обратились в школьный медпункт, еще 20 — в медицинское учреждение. Госпитализированы в инфекционное отделение бахмутской больницы 16 учеников 1−10 классов», — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, о произошедшем правоохранителям сообщили врачи, которые начали регистрировать обращения родителей школьников. «Последние говорят, что недомогание началось вечером, после обеда в столовой школы», — сообщили в пресс-службе.

В полиции заявили, что предварительно инцидент квалифицировали по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей».