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12:18 (мск), источник: УНИАН

В Бахмуте массово отравились ученики одной из школ

В Бахмуте в одной из местных школ отравились 16 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области в Facebook.

Источник: УНИАН

«Вечером, 28 февраля, в Бахмутскую детскую больницу с диагнозом: пищевая токсикоинфекция, синдром гастроэнтероколита, поступило 16 учеников одной школы 1−10 классов. А уже утром в больницу обратились еще двое детей с аналогичными симптомами. Известно, что все они питались в школьной столовой. Сейчас жизни детей ничего не угрожает, им назначено необходимое лечение», — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей) УК Украины, прокуратура уже изъяла журналы и документы, которые касаются школьной столовой.

«Следователем проведен осмотр столовой, во время которого изъяты журналы и другие документы, касающиеся школьной столовой. Проводится сбор материалов для установления всех обстоятельств происшествия. Со школьной столовой были отобраны пробы пищевых продуктов, смывы на кишечную палочку, патологическую флору и микробиологическое исследование», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН ранее, 27 января в двух разных районах Киевской области произошло массовое отравление детей. В общем отравились 37 детей и 2 взрослых. В Броварском районе в детском саду села Гоголев отравились 11 детей и 2 взрослых. В вышгородской школе № 3 «Созвездие» отравились 26 детей.

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