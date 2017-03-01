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12:28 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: лидер ИГ* обратился с прощальной речью к сторонникам

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади в своей речи признал поражение ИГ* в недавних боевых действиях и призвал сторонников укрыться в горных районах, сообщает телеканал Alsumaria со ссылкой на источник в провинции Найнава.

Источник: AP 2017

«Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака», — сообщил телеканалу источник.

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«Речь также содержала призыв к террористам… отправиться в горные труднодоступные районы Ирака и Сирии», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГ спасаются бегством из города.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. 24 февраля правительственные силы Ирака отбили военную базу и деревню к юго-западу от Мосула и вошли в жилые кварталы на западе города, а также полностью взяли под контроль аэропорт.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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