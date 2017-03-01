СМИ: лидер ИГ* обратился с прощальной речью к сторонникам
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр
«Аль-Багдади назвал свою речь прощальной, распространил ее среди проповедников ИГ и объяснил, что происходит с группировкой. Проповедники начали говорить о поражениях, которые терпит группировка в провинции Найнава и других частях Ирака», — сообщил телеканалу источник.
«Речь также содержала призыв к террористам… отправиться в горные труднодоступные районы Ирака и Сирии», — добавил источник.
Ранее сообщалось, что находящиеся в западной части иракского Мосула главари ИГ спасаются бегством из города.
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, ранее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер
*Террористическая организация, запрещенная в России.