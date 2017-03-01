Молодая мать, придавившая во сне 3-месячного сына, получила условный срок в Приангарье

Куйтунский районный суд в Иркутской области приговорил местную жительницу к 1 году условно за причинение смерти по неосторожности. Женщина случайно придавила 3-месячного младенца во сне. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Осужденная во время сна, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате неосторожных действий своим телом закрыла рот и нос новорожденного сына, перекрыв тем самым доступ кислорода, чем вызвала у ребенка асфиксию, от которой смерть младенца наступила на месте происшествия.

«Назначая осужденной наказание, суд учел ее отношение к содеянному, молодой возраст, в совокупности с иными обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание, позицию потерпевшей, не настаивавшей на строгом наказании», — отметили в ведомстве.

Куйтунским районным судом женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.