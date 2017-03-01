На дочь главы Азово завели уголовное дело по мошенничеству

В ходе расследования полицейскими установлено, что в период с сентября по декабрь 2013 года 26-летняя девушка похитила у 11 омичей более 5,5 млн рублей.

«Во всех случаях женщина входила в доверие к гражданам, с которыми проживала в поселке Азово Омской области, и просила их брать на свое имя в различных банках города Омска кредиты якобы для приобретения квартиры и развития бизнеса. Она представлялась близкой родственницей чиновников, говорила, что имеет хорошую стабильную работу в одной из банковских организаций, поэтому ежемесячные платежи будет вносить исправно самостоятельно. Однако свои обязательства она так и не выполнила. Минимальный размер взятого для нее кредита составил 130 000 рублей, максимальный — 955 000 рублей. Вырученные криминальным промыслом деньги обвиняемая потратила на покупку автомобиля, дорогую одежду, посещение развлекательных заведений», — сообщили в УМВД России по Омской области.

В настоящее время уголовное дело передано в Кировский районный суд города Омска для рассмотрения по существу. В соответствии с действующим законодательством за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Реакции силовиков предшествовала серия пикетов, в частности, у стен администрации села Азово и правительства Омской области.

Демонстранты через плакаты и заявления призвали Штекляина ответить за кредиты, которые они якобы брали для дочери главы Валентины. Сам глава тогда заявил о клевете со стороны участников пикета, спровоцированной политическими конкурентами.