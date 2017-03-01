В Башкортостане школьник умер во время урока
В Дюртюлинском районе школьник умер во время урока. ЧП произошло накануне в средней общеобразовательной школе села Семилетка.
В Дюртюлинском районе школьник умер во время урока. ЧП произошло накануне в средней общеобразовательной школе села Семилетка.
Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, девятикласснику стало плохо во время урока русского языка. Спустя небольшой промежуток времени он скончался. По предварительной информации, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.