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12:09 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане школьник умер во время урока

В Дюртюлинском районе школьник умер во время урока. ЧП произошло накануне в средней общеобразовательной школе села Семилетка.

Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, девятикласснику стало плохо во время урока русского языка. Спустя небольшой промежуток времени он скончался. По предварительной информации, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

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