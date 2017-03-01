Следком возбудил уголовное дело по факту отравления симферопольских школьников

По данным следствия, 28 февраля ученик шестого класса принес в учебное заведение сильнодействующее вещество (клофелин) и «угостил» шесть своих одноклассников. В результате чего дети были госпитализированы в медицинское учреждение.

«Следственным отделом по Киевскому району города Симферополь Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщили РИА Новости (Крым) в Минздраве, инцидент произошел в школе № 12. Семеро учеников отравились просроченным клофелином — все шестиклассники, возраст 11−12 лет. Один из них был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии, однако сейчас его состояние стабильно и решается вопрос о переводе его в другое отделение.