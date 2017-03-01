Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
СМИ: В почках Чуркина нашли яд
Сын Патрушева занял должность, введенную в компании впервые
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Жена Караченцова находилась за рулём нетрезвой - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
15:28 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

28 февраля в 19.15 неустановленный водитель «Митсубиси Аутлендер» ехал по улице Голубинской.

Напротив дома № 8 он совершил наезд на 41-летнего мужчину, стоявшего на проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход с множественными травмами госпитализирован. В настоящее время ведется розыск автомобиля и водителя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде совершил экстренную посадку самолёт с больным ребенком
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
В Грузии приняли закон о «прослушке»
Турция может закрыть доступ на авиабазу Инджирлик для США
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь