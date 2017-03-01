В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Напротив дома № 8 он совершил наезд на 41-летнего мужчину, стоявшего на проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход с множественными травмами госпитализирован. В настоящее время ведется розыск автомобиля и водителя.