В Волгограде водитель иномарки сбил пешехода и скрылся с места ДТП
28 февраля в 19.15 неустановленный водитель «Митсубиси Аутлендер» ехал по улице Голубинской.
28 февраля в 19.15 неустановленный водитель «Митсубиси Аутлендер» ехал по улице Голубинской.
Напротив дома № 8 он совершил наезд на 41-летнего мужчину, стоявшего на проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.
В результате ДТП пешеход с множественными травмами госпитализирован. В настоящее время ведется розыск автомобиля и водителя.