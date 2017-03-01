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12:33 (мск), источник: 36on.ru

Воронежец избил охранника и пытался поджечь Покровский собор

Вчера вечером воронежцы стали очевидцами странного поступка 40-летнего мужчины. Он приехал на своем автомобиле к Покровскому собору и разложил на его ступеньках угли, после чего поджег их. Кроме того, автомобилист повредил стекла двух информационных стендов и плафон.

Инцидент произошел в 23 часа 30 минут 28 февраля. Свидетелем произошедшего стал охранник собора. Он попытался задержать злоумышленника, однако последний набросился на него с кулаками, после чего скрылся. Около 00:30 неадекватный автомобилист был задержан сотрудниками ГИБДД на проспекте Труда. Был ли он пьян, неизвестно. Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, воронежец отказался проходить освидетельствование.

— В настоящее время он доставлен в отдел полиции № 6 УМВД России по Воронежу для выяснения всех обстоятельств. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области рассказали, что сообщение о поджоге на улице Бехтерева поступило в Центр управления кризисными ситуациями в 00 часов 02 минуты. На место происшествия направились два отделения пожарно-спасательной части № 1 в составе 6 человек. Через 8 минут пожар уже был ликвидирован.

— По оперативной информации произошло горение древесного угля на площади 1 кв.м. Гибели и травматизма на пожаре не допущено, — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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