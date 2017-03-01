Молодой человек ограбил алкогольный супермаркет в Самаре

В дежурную часть отдела полиции, обслуживающего Промышленный район Самары, за помощью обратился представитель алкогольного супермаркета, расположенного на проспекте Кирова. Он сообщил о том, что злоумышленник открыто похитил из торгового зала бутылку виски.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. По версии полицейских, преступление совершил молодой человек 1994 года рождения. По данным оперативников, предполагаемый злоумышленник проживает в поселке Городцовка Красноярского района, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В настоящее время о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.