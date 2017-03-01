Иномарку стоимостью около 600 тысяч рублей подожгли в Сальском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревают 47-летнего мужчину.

Полицейские установили, что злоумышленник ночью поджег автомобиль «Фольксваген Поло», припаркованный около одного из частных домов.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.