Иномарку стоимостью около 600 тысяч рублей подожгли в Сальском районе
Иномарку стоимостью около 600 тысяч рублей подожгли в Сальском районе Ростовской области.
Иномарку стоимостью около 600 тысяч рублей подожгли в Сальском районе Ростовской области.
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Полицейские установили, что злоумышленник ночью поджег автомобиль «Фольксваген Поло», припаркованный около одного из частных домов.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.