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13:57 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области возбудили 23 уголовных дела на «финансовые пирамиды»

В целях привлечения инвестиций граждан активно используются соцсети, создаются тематические сайты, рекламируются услуги и товары на форумах.

С 2014 года в отношении организаций, обладающих признаками «финансовых пирамид», возбуждено 23 уголовных дела по статье «Мошенничество», из них в прошлом году — 5. Число потерпевших от их действий составляет более 1400 человек, общая сумма ущерба — свыше 900 млн рублей.

При этом по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» уголовные дела не возбуждались.

В целях привлечения инвестиций граждан активно используются соцсети, создаются тематические сайты, рекламируются услуги и товары на форумах. При этом используются различные платежные системы, позволяющие удаленно управлять финансовыми средствами без личного участия граждан.

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