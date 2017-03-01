СК: минчанин поджег шлагбаум на Жасминовой по просьбе знакомого

Инцидент произошел в ночь на 31 января.
«Выбывшей на место происшествия следственно-оперативной группой был проведен осмотр, опрошены очевидцы произошедшего, жильцы домов, назначены экспертные исследования», — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
По факту умышленного повреждения имущества Партизанским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к преступлению может быть причастен безработный 37-летний минчанин.
«На допросе мужчина пояснил, что шлагбаум он привел в неисправное состояние по просьбе своего знакомого, который сдает в аренду помещение, расположенное на территории товарищества собственников», — уточнил собеседник агентства.
Климович рассказал, что знакомый подозреваемого уточнил, что именно необходимо было сделать с шлагбаумом.
Действия подозреваемого квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проверяется причастность арендодателя к совершению данного преступления, уточнили в УСК.
Расследование по уголовному делу продолжается.