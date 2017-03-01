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13:25 (мск), источник: Sputnik.by

СК: минчанин поджег шлагбаум на Жасминовой по просьбе знакомого

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Столичные следователи выясняют обстоятельства поджога шлагбаума на улице Жасминовой, принадлежащего товариществу собственников, сообщили Sputnik в Управлении Следственного комитета по Минску.

Инцидент произошел в ночь на 31 января.

«Выбывшей на место происшествия следственно-оперативной группой был проведен осмотр, опрошены очевидцы произошедшего, жильцы домов, назначены экспертные исследования», — рассказал официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По факту умышленного повреждения имущества Партизанским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что к преступлению может быть причастен безработный 37-летний минчанин.

«На допросе мужчина пояснил, что шлагбаум он привел в неисправное состояние по просьбе своего знакомого, который сдает в аренду помещение, расположенное на территории товарищества собственников», — уточнил собеседник агентства.

Климович рассказал, что знакомый подозреваемого уточнил, что именно необходимо было сделать с шлагбаумом.

Действия подозреваемого квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проверяется причастность арендодателя к совершению данного преступления, уточнили в УСК.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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