В центре Челябинска сбили девушку

ДТП произошло в Центральном районе Челябинска.

Авария случилась накануне, 28 февраля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Возле дома № 166 на улице Труда иномарка, поворачивая направо на регулируемом перекрестке, сбила девушку 1994 года рождения. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

«Пострадавшая доставлена в больницу с многочисленными травмами», — уточнили в ГИБДД города.

Сотрудники ведомства проводят административное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.