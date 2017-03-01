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13:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В центре Челябинска сбили девушку

Пострадавшая госпитализирована.

ДТП произошло в Центральном районе Челябинска.

Авария случилась накануне, 28 февраля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Возле дома № 166 на улице Труда иномарка, поворачивая направо на регулируемом перекрестке, сбила девушку 1994 года рождения. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

«Пострадавшая доставлена в больницу с многочисленными травмами», — уточнили в ГИБДД города.

Сотрудники ведомства проводят административное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

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