Массовая драка произошла в Краснодаре

Как выяснилось, водитель Hyundai Solaris обогнал медленно едущую впереди машину. После этого автомобиль обогнал его и преградил дорогу. Один из пассажиров вышел и стал гневно ругаться и бить по иномарке. Завязалась потасовка. Друзья хулигана вышли из автомобиля и начали избивать водителя и автомобиль.

Проезжавший мимо водитель Kia Rio попытался заступиться за рулевого Hyundai, но был втянут в драку. Ему тоже повредили автомобиль и нанесли побои.

Очевидцы происшедшего вызвали полицию. В момент приезда стражей порядка все поддерживающие хулигана разбежались. Буйный житель Дальнего Востока оказал активное сопротивление при задержании сотрудниками полиции. На хулигана составили административный протокол, надели наручники и доставили на медосвидетельствование. Мужчина был в состоянии опьянения.

Как рассказал ГТРК «Кубань» Артем Коноваленко руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару, гостю краевой столицы грозит 15 суток ареста за хулиганство. Также было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества и нанесении побоев.

Сотрудники полиции устанавливают личности всех участников драки. Пострадавшим водителям оказана необходимая медицинская помощь, серьезных травм они не получили.