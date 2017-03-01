Известный казахстанский музыкант погиб в Алматы, упав с 15 этажа

У погибшего осталась семья — супруга и трое детей.

Жандос Талгат выступал под псевдонимом Hazard, сообщается на странице группы Black Cost в социальной сети «ВКонтакте».

Основал группу Black Cost, с чего и начал свою музыкальную карьеру в 1999 году.

«По признанию многих, Hazard считается сильным МС казахстанского масштаба. Пишет на казахском, русском, английском языках, будь это лирика, хардкор, гангста рэп, и т.д., чем и подтверждает свой профессионализм. Неординарный взгляд на мир Hazard четко отображает в своих треках. Каждый трек — это событие», — говорится в описании.

В соцсетях казахстанцы выражают соболезнования и пишут слова сожаления по поводу внезапной смерти музыканта.

Трагедия произошла в Алматы по адресу Толе би 286/5. Молодой человек упал с 15-го этажа ЖК «Каусар». От полученных травм парень скончался на месте.