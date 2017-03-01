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13:11 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге задержали банду студентов, похищавших колеса с иномарок

В Екатеринбурге полицейские задержали трех подозреваемых в хищении колес, молодые люди дали признательные показания, сообщили Накануне.RU в отделе по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Так, вчера на территории Чкаловского района сотрудники 6 роты полка ДПС городского ОГИБДД остановили машину Mazda, за рулем которой находился местный житель 1998 гр. В салоне находились еще двое молодых людей 18 и 19 лет. При проверке документов молодые люди вели себя нервно. При осмотре транспортного средства выяснилось, что в багажнике находится комплект колес от другой машины. Куда и зачем молодые люди везли колеса, никто внятно пояснить не мог. Как выяснилось позже, резина и диски были похищены в одном из дворов в микрорайоне Ботанический.

Задержанных доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств, стражи порядка установили их личности. Ими оказались жители Кировского района Екатеринбурга — учащиеся городских техникумов. Подозреваемые в хищении колес признали свою вину, кроме этого, они признались в еще одном эпизоде аналогичной противоправной деятельности.

В итоге в отношении задержанных студентов возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»), максимальное наказание по указанной статье составляет 5 лет лишения свободы. До решения суда подозреваемые будут находиться под подпиской о невыезде.

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