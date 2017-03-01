В Уфе задержаны члены террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Задержаны семь членов уфимской ячейки «Хизб ут-Тахрир», в том числе ее лидер.

Как сообщает ведомство, подразделением «Хизб ут-Тахрир» в Уфе решались задачи по вовлечению жителей республики в террористическую деятельность, распространению воинствующей исламистской пропаганды, внесению раскола в мусульманское сообщество Башкортостана.

В качестве основной цели члены «Хизб ут-Тахрир» видели устранение неисламских правительств и создание теократического унитарного государства («исламский халифат»), включающего в себя территорию Башкортостана.

В ходе проведения следственных действий в адресах проживания членов террористической ячейки обнаружены и изъяты запрещенная литература, включенная в федеральных список экстремистских материалов, технические устройства и электронные носители информации, содержащие экстремистские, агитационные и пропагандистские материалы, используемые «Хизб ут-Тахрир» для вербовки и обучения новых сторонников.