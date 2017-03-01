Пьяная женщина в Приангарье зарезала собутыльника в ходе ссоры

Сотрудники полиции в Железногорск — Илимском Иркутской области задержали женщину, которая нанесла смертельные ножевые ранения своему сожителю. Ссора произошло во время распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Злоумышленнице может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции МВД России по Нижнеилимскому району поздней ночью 27 февраля. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд вневедомственной охраны. Прибыв по указанному адресу, старший сержант полиции Александр Сергомазов и прапорщик полиции Алексей Купряков, увидели в квартире мужчину с проникающим ножевым ранением в области груди. Потерпевшему была вызвана бригада скорой помощи.

«Восстановив картину произошедшего, сотрудники ОВО предположили, что преступление могла совершить сожительница потерпевшего. Опросив соседей и получив подробное описание женщины, сотрудники Росгвардии приступили к отработке близлежащей территории. Через пять минут, подозреваемая была задержана в нескольких шагах от места преступления и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в ведомстве.

34-летняя местная жительница призналась, что при совместном распитии спиртных напитков, в ходе внезапно возникших неприязненных отношений она нанесла своему сожителю ножевые ранения. Потерпевший от полученных ран скончался в больнице.

Ведется следствие.