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13:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Черемхово погибла 8-летняя девочка, выпавшая из окна на третьем этаже дома

Восьмилетняя девочка погибла в Черемхово после падения из окна на третьем этаже дома днём 1 марта 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, девочка скончалась при доставлении в медучреждение. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего, предварительно установлено, что незадолго до трагедии ребёнок находился дома один.

Семья, в которой воспитывалась погибшая девочка, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства случившегося, и и т. ч. числе роль родителей погибшей.

Как отмечают сотрудники полиции, это уже второй случай падения ребенка из окна в течение недели и четвертый с начала года. Ранее, 27 февраля в Усть-Куте трехлетняя девочка получила различные травмы при падении с четвёртого этажа.

Полицейские просят родителей обеспечить безопасность своих детей: не оставлять ребенка наедине с открытым окном, снабдить оконные ручки специальными замками, рассказать детям, что нельзя опираться на москитную сетку.

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