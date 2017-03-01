В Черемхово погибла 8-летняя девочка, выпавшая из окна на третьем этаже дома
Восьмилетняя девочка погибла в Черемхово после падения из окна на третьем этаже дома днём 1 марта 2017 года.
Восьмилетняя девочка погибла в Черемхово после падения из окна на третьем этаже дома днём 1 марта 2017 года.
Как сообщает
Семья, в которой воспитывалась погибшая девочка, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства случившегося,
Как отмечают сотрудники полиции, это уже второй случай падения ребенка из окна в течение недели и четвертый с начала года. Ранее, 27 февраля в
Полицейские просят родителей обеспечить безопасность своих детей: не оставлять ребенка наедине с открытым окном, снабдить оконные ручки специальными замками, рассказать детям, что нельзя опираться на москитную сетку.