В Омске 9-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса
Ребенок с травмами госпитализирован в одну из больниц города.
Ребенок с травмами госпитализирован в одну из больниц города.
Сегодня, 1 марта, в 08:20 в дежурную часть ГИБДД сообщили о
На месте сотрудники Госавтоинспекции предварительно выяснили, что 57-летний водитель автомобиля «Хундай Акцент», двигаясь по проспекту Мира в сторону улицы Химиков, в районе дома № 21 сбил 9-летнего пешехода. Ребенок перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.
Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате происшествия несовершеннолетнего с травмами госпитализировали в больницу. Обстоятельства и причины ДТП установят в ходе проверки.