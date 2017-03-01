В Омске 9-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса

Сегодня, 1 марта, в 08:20 в дежурную часть ГИБДД сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе.

На месте сотрудники Госавтоинспекции предварительно выяснили, что 57-летний водитель автомобиля «Хундай Акцент», двигаясь по проспекту Мира в сторону улицы Химиков, в районе дома № 21 сбил 9-летнего пешехода. Ребенок перебегал дорогу в неустановленном для этого месте.

Как уточнили в УГИБДД УМВД России по Омской области, в результате происшествия несовершеннолетнего с травмами госпитализировали в больницу. Обстоятельства и причины ДТП установят в ходе проверки.