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13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии следователи назвали предварительную причину ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане следователи назвали предварительную причину ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля.

В полицию утром 1 марта поступило сообщение о ДТП с на 33 километре трассы Верхний Сарабиль — Кувандык в Зианчуринском районе. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку на предмет соблюдения правил организованной перевозки группы детей.

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На данный момент установлено, что при выезде с второстепенной дороги на главную водитель автобуса, в салоне которого находились 22 школьника, не уступил дорогу легковой автомашине и допустил столкновение. Дети не пострадали. По предварительным данным, водитель был трезв. Автобус принадлежит районному отделу образования, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, в аварии погиб пассажир легкового автомобиля, пострадали его водитель и еще один пассажир.

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