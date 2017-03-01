В Сочи на пешеходном переходе грузовик сбил ребенка

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По предварительным данным УВД, наезд произошел из-за невнимательности 37-летнего водителя.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.