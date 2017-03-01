В Сочи на пешеходном переходе грузовик сбил ребенка
1 марта в 8 часов утра в Лазаревском районе произошло ДТП — грузовик ГАЗ сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.
1 марта в 8 часов утра в Лазаревском районе произошло ДТП — грузовик ГАЗ сбил 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
По предварительным данным УВД, наезд произошел
По факту ДТП сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.