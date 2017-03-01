Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Савченко обратилась с просьбой к Путину, Порошенко и Меркель
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
16:19 (мск), источник: Новости Воронежа

В центре Воронежа на голову прохожему обрушился лед с крыши пятиэтажки

Пострадавший получил тяжелые травмы.

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту падения глыбы льда на прохожего (ч.2, ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным, ЧП произошло 21 февраля около пятиэтажки № 41 на улице Кольцовская. 48-летний мужчина шел по улице недалеко от остановки «Кинотеатр Луч», когда на него обрушился лед с крыши дома.

«Пострадавший получил ОЧМП, перелом перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, — сообщают в пресс-службе регионального СУ СК. — Также у мужчины острая субдуральная гематома лобной области малого объема, закрытый перелом левой ключицы».

Такие травмы квалифицируются, как «тяжкий вред здоровью».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Виновным в некачественной очистке крыши грозит до 6 лет колонии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежскому мехзаводу нашли нового директора в Санкт-Петербурге
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
Исламу предрекли статус самой популярной религии до конца века
В Грузии приняли закон о «прослушке»
АИЖК: Около 3,5 млн семей в России арендуют жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как законно увеличить площадь санузла
Суд разъяснил, как быть со спорными дачными участками
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь