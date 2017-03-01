В центре Воронежа на голову прохожему обрушился лед с крыши пятиэтажки
Пострадавший получил тяжелые травмы.
Пострадавший получил тяжелые травмы.
Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту падения глыбы льда на прохожего (ч.2, ст. 238 УК РФ).
По предварительным данным, ЧП произошло 21 февраля около пятиэтажки № 41 на улице Кольцовская. 48-летний мужчина шел по улице недалеко от остановки «Кинотеатр Луч», когда на него обрушился лед с крыши дома.
«Пострадавший получил ОЧМП, перелом перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, — сообщают в
Такие травмы квалифицируются, как «тяжкий вред здоровью».
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Виновным в некачественной очистке крыши грозит до 6 лет колонии.