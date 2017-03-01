В центре Воронежа на голову прохожему обрушился лед с крыши пятиэтажки

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту падения глыбы льда на прохожего (ч.2, ст. 238 УК РФ).

По предварительным данным, ЧП произошло 21 февраля около пятиэтажки № 41 на улице Кольцовская. 48-летний мужчина шел по улице недалеко от остановки «Кинотеатр Луч», когда на него обрушился лед с крыши дома.

«Пострадавший получил ОЧМП, перелом перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга, — сообщают в пресс-службе регионального СУ СК. — Также у мужчины острая субдуральная гематома лобной области малого объема, закрытый перелом левой ключицы».

Такие травмы квалифицируются, как «тяжкий вред здоровью».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Виновным в некачественной очистке крыши грозит до 6 лет колонии.