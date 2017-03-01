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13:26 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП, после которого малыш впал в кому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта, ИА УралПолит.Ru. Екатеринбургские полицейские разыскивают очевидцев ДТП, после которого 4-летний мальчик впал в кому.

Авария произошла вечером 28 февраля напротив дома № 26 на улице Технической. По предварительным данным, ребенок попал под колеса автомобиля «Renault Logan», вырвавшись из рук матери и побежав на красный свет на пешеходном переходе. В настоящее время мальчик находится в реанимации в детской больнице № 9.

«Сотрудники полиции выясняют обстоятельства данного происшествия. В связи с чем, ОГИБДД Екатеринбурга обращается к возможным очевидцам данного происшествия, в том числе к водителям автомобилей, чьи видеорегистраторы могли зафиксировать дорожный инцидент, с просьбой позвонить в полицию по телефонам: (343)263−19−02, 8−950−640−08−00 или прибыть в ГИБДД Екатеринбурга по адресу: улица Степана Разина, д. 20, кабинет 105», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В ведомстве отмечают, что сообщившему об обстоятельствах аварии гарантируется конфиденциальность.

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