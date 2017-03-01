«Торги» налетчика с пистолетом в офисе микрозаймов попали на видео

Женщина отдала нападавшему три тысячи рублей, однако это не устроило злоумышленника, который потребовал выдать ему более крупную сумму. Во время «торгов» женщина успела незаметно нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие по сигналу тревоги сотрудники частного охранного предприятия задержали неизвестного мужчину на месте до прибытия полицейских.

«Сотрудники отдела полиции доставили подозреваемого в дежурную часть и изъяли у него орудие преступления — пневматический пистолет, — сообщил VN.ru сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — Также с места преступления была изъята видеозапись, запечатлевшая действия нападавшего».

Как установили полицейские, 22-летний мужчина приехал в Новосибирск из Красноярска. Он пояснил, он задолжал своим знакомым в общей сложности около миллиона рублей. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. За разбой молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Это далеко не первая попытка вооруженного ограбления офиса микрозаймов. В прошлый раз в Дзержинском районе налетчик связал сотрудницу скотчем и принялся забирать из кассы деньги. В этот момент в дверь постучали охранники, которые прибыли по сигналу «тревожной кнопки».