Сотрудник завода получил травму глаза в Нижнем Новгороде

Сотрудник завода получил травму глаза во время работы в Нижнем Новгороде, сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

42-летний токарь обрабатывал на станке заготовки металлических прутков. Во время изготовления очередной детали пруток от столкновения с вращающимся оборудованием вырвался из рук мужчины и отлетел ему в глаз. Врачи диагностировали у пострадавшего работника потерю зрительных функций.

Во время расследования несчастного случая выяснилось, что токарь выполнял работу без защитных очков, а так же устанавливал детали в патрон станка, не остановив и не выключив двигатель. Вместе с тем, мастер цеха недостаточно проконтролировал работу сотрудника. В результате завод оштрафовали на 60 тысяч рублей, а непосредственного руководителя — на пять тысяч.