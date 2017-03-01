Самолёт, летевший из Иркутска в Таиланд, экстренно сел в Китае. Причина — плохое самочувствие одного из пассажиров, 56-летнего жителя Братска

Причина — инфаркт у одного из пассажиров. По словам очевидца, стало плохо 56-летнему жителю Братска. Поэтому пилоты решились на изменение маршрута.

— Небольшой провинциальный город китайский. Самолет был заполнен под завязку. Посадка была тяжелая. Видимо, там и полоса короткая была. Поэтому летчикам пришлось проявить все свое мастерство. Все прошло благополучно. Подъехала скорая, и мужчину отдали врачам на китайской земле, — говорит иркутянин, пассажир Игорь Верхозин.

Вместе с братчанином осталась в Китае и его жена. А полёт продолжился. В итоге с четырехчасовым опозданием самолет всё же прибыл в Таиланд.