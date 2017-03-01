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14:02 (мск), источник: Вести Иркутск

Самолёт, летевший из Иркутска в Таиланд, экстренно сел в Китае. Причина — плохое самочувствие одного из пассажиров, 56-летнего жителя Братска

Самолет из Иркутска, направлявшийся в Таиланд, экстренно сел в китайском аэропорту Хук-Хото. Об этом программе «Вести-Иркутск» сообщил один из пассажиров рейса.

Причина — инфаркт у одного из пассажиров. По словам очевидца, стало плохо 56-летнему жителю Братска. Поэтому пилоты решились на изменение маршрута.

— Небольшой провинциальный город китайский. Самолет был заполнен под завязку. Посадка была тяжелая. Видимо, там и полоса короткая была. Поэтому летчикам пришлось проявить все свое мастерство. Все прошло благополучно. Подъехала скорая, и мужчину отдали врачам на китайской земле, — говорит иркутянин, пассажир Игорь Верхозин.

Вместе с братчанином осталась в Китае и его жена. А полёт продолжился. В итоге с четырехчасовым опозданием самолет всё же прибыл в Таиланд.

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