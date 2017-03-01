Спасатели вытащили 12-летнего ребенка из колодца в Челябинске

В Челябинске спасатели вытащили пятиклассника из канализационного колодца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр городской службы спасения.

Вызов поступил около пяти вчера 28 февраля. Прибывшие спасатели выяснили, что 12-летний мальчик вместе с родителями возвращался из школы и провалился в трехметровый колодец.

«Мы приехали на улицу Дзержинского. С помощью лестницы эвакуировали мальчика из колодца. Школьник серьезных травм не получил. Мы передали ребенка родителям, — рассказал спасатель Евгений Бунин.

Отметим, что 27 февраля сообщалось о хищении в Ленинском районе около десятка канализационных люков.