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14:09 (мск), источник: dostup1.ru

Спасатели вытащили 12-летнего ребенка из колодца в Челябинске

Мальчик возвращался с родителями из школы и упал в люк.

В Челябинске спасатели вытащили пятиклассника из канализационного колодца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр городской службы спасения.

Вызов поступил около пяти вчера 28 февраля. Прибывшие спасатели выяснили, что 12-летний мальчик вместе с родителями возвращался из школы и провалился в трехметровый колодец.

«Мы приехали на улицу Дзержинского. С помощью лестницы эвакуировали мальчика из колодца. Школьник серьезных травм не получил. Мы передали ребенка родителям, — рассказал спасатель Евгений Бунин.

Отметим, что 27 февраля сообщалось о хищении в Ленинском районе около десятка канализационных люков.

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