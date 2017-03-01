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17:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пенсионный фонд РТ направил в полицию более 200 заявлений о мошенничестве с маткапиталом

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). С 2012 года специалистами Пенсионного фонда России по РТ направлено более 200 заявлений в полицию о подозрении на мошеннические действия при получении материнского капитала. Такие цифры озвучила на пресс-конференции, посвященной 10-летию Государственной программы поддержки семьи и детства «Материнский (семейный) капитал», начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по РТ Гульсина Сабирова.

Источник: ИА Татар-информ

«Территориальные органы не вправе давать оценку каким-либо действиям граждан. Если у нас возникают сомнения в подлинности документов или сведений, наша задача направить заявление в правоохранительные органы. Сначала делаем запросы в органы, которые выдали эти документы, и по результатам пишем заявление в полицию. И с 2012 года мы стали действительно много заявлений направлять в правоохранительные органы — до того, как в 2015 году были внесены соответствующие изменения в законодательство о займах. На сегодняшний день нами составлено более 200 заявлений. Ежегодно у нас 80 — 90 отказных решений по одному из направлений (распоряжением материнским капиталом — прим. Т-и). В том числе мы выносим отказные решения, например, после поступления каких-то ответов на наш запрос, что сомнительный на наш взгляд документ действительно не выдавался», — пояснила Гульсина Сабирова.

Она напомнила, что одна из мошеннических схем получения материнского капитала, массовые случаи которой были недавно раскрыты в Сибири, впервые была вскрыта и пресечена еще в 2012 году в Татарстане. В начале февраля в Омской области аферистам удалось получить 56 материнских сертификатов на якобы рожденных, но по факту не существующих детей (весной 2013 года в РТ за взятки был осужден врач-педиатр, выдававший липовые справки о рождении детей в Казани).

«У нас были такие случаи, причем выявили впервые это мы — в Татарстане. Это были цыгане, это был тот же 2012 год, когда мы начали активно работать в этом направлении. Цыгане на самом деле не имели детей, но обращались в органы здравоохранения, получали справки о рождении, приходили со свидетелями рождения детей (что предусматривается законом) и, учитывая, что было именно много обращений по двойняшкам, то есть сразу приносили два свидетельства, мы обратились в правоохранительные органы. Есть 12 уголовных дел — мы это здесь предотвратили», — сказала Гульсина Сабирова.

Согласно статистике, за 10 лет действия программы сертификаты получили 225 тыс. татарстанских семей. При этом большая часть (160 тыс. сертификатов) была направлена на улучшение жилищных условий и, в частности, на погашение ипотеки: 80 процентов от общего числа.

Девять тысяч заявлений поступило в Отделение ПФР по РТ на получение образования детьми, на перевод на накопительную часть пенсии матери — всего 47 заявлений.

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