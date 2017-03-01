Каждое третье преступление, зарегистрированное в 2016 году, произошло в Кишинёве

Лидируют по уровню преступности Кишинев и Бельцы. За ними следуют Криулянский, Кантемирский и Яловенский районы. Самый низкий уровень преступности зарегистрирован в Фалештском, Глодянском и Сынжерейский районах.

Злоумышленники чаще всего совершали кражи, ограбления и разбойные нападения. На их долю в статистике правонарушений приходится более 50-ти процентов. Зарегистрировано почти две тысячи случаев хулиганства и бандитизма, а также 1700 случаев бытового насилия. Было почти 350 изнасилований и 200 убийств.

Девять из десяти преступлений совершили мужчины. Чаще всего они фигурируют в делах о хулиганстве и бытовом насилии. Женщины в основном замешаны в кражах, мошенничестве и наркоторговле.