Сотрудника полиции заподозрили в краже салатницы
Новые подробности по делу об украденной в столичном магазине салатнице за 350 леев. Сообщником воровки оказался сотрудник полиции. В Генеральном инспекторате полиции говорят, что информацию проверяют.
Новые подробности по делу об украденной в столичном магазине салатнице за 350 леев. Сообщником воровки оказался сотрудник полиции. В Генеральном инспекторате полиции говорят, что информацию проверяют.
Если она подтвердится, полицейского могут уволить. В каком чине сотрудник внутренних органов, не уточнили.
Напомним, в соцсетях появилось видео с камер наблюдения. На нем пара прилично одетых людей крадет тарелку в столичном магазине посуды. Когда продавец отворачивается, мужчина прикрывает свою спутницу, а она быстро берет с полки салатницу и кладет ее в сумку. Позже это видео из интернета удалили.
В Управлении столичной полиции говорят, что начали расследование, но администрация магазина подавать заявление о краже не стала.