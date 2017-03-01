Сотрудника полиции заподозрили в краже салатницы

Если она подтвердится, полицейского могут уволить. В каком чине сотрудник внутренних органов, не уточнили.

Напомним, в соцсетях появилось видео с камер наблюдения. На нем пара прилично одетых людей крадет тарелку в столичном магазине посуды. Когда продавец отворачивается, мужчина прикрывает свою спутницу, а она быстро берет с полки салатницу и кладет ее в сумку. Позже это видео из интернета удалили.

В Управлении столичной полиции говорят, что начали расследование, но администрация магазина подавать заявление о краже не стала.