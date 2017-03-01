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14:01 (мск), источник: Publika.md

Сотрудника полиции заподозрили в краже салатницы

Новые подробности по делу об украденной в столичном магазине салатнице за 350 леев. Сообщником воровки оказался сотрудник полиции. В Генеральном инспекторате полиции говорят, что информацию проверяют.

Источник: Publika.md

Если она подтвердится, полицейского могут уволить. В каком чине сотрудник внутренних органов, не уточнили.

Напомним, в соцсетях появилось видео с камер наблюдения. На нем пара прилично одетых людей крадет тарелку в столичном магазине посуды. Когда продавец отворачивается, мужчина прикрывает свою спутницу, а она быстро берет с полки салатницу и кладет ее в сумку. Позже это видео из интернета удалили.

В Управлении столичной полиции говорят, что начали расследование, но администрация магазина подавать заявление о краже не стала.

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