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14:01 (мск), источник: VN.RU

На светофоре у железной дороги повесился житель Новосибирска

В Новосибирске транспортные полицейские устанавливают личность погибшего мужчины, который повесился сегодня утром на столбе между перегонами.

В Новосибирске сотрудники линейного отдела на станции «Инская» устанавливают личность неопознанного мужчины, обнаруженного сегодня утром на перегоне станций «Иня-Южная — Новосибирск-Южный». Неизвестный повесился на столбе опоры сигнального светофора и был обнаружен без признаков насильственной смерти.

Приметы: на вид 25−30 лет, рост 180−185 см, славянской внешности. Был одет: шапка вязаная черного цвета с белыми полосками, пуховик черно-синего цвета до пояса, перчатки черного цвета, джинсы серо-синего цвета, коричневая футболка с рисунком «оскаленный медведь», черное трико, олимпийка синего цвета, кроссовки черного цвета на белой подошве.

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (383) 338−24−61, 337−97−63, 8−999−304−32−18.

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