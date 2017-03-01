На светофоре у железной дороги повесился житель Новосибирска

В Новосибирске сотрудники линейного отдела на станции «Инская» устанавливают личность неопознанного мужчины, обнаруженного сегодня утром на перегоне станций «Иня-Южная — Новосибирск-Южный». Неизвестный повесился на столбе опоры сигнального светофора и был обнаружен без признаков насильственной смерти.

Приметы: на вид 25−30 лет, рост 180−185 см, славянской внешности. Был одет: шапка вязаная черного цвета с белыми полосками, пуховик черно-синего цвета до пояса, перчатки черного цвета, джинсы серо-синего цвета, коричневая футболка с рисунком «оскаленный медведь», черное трико, олимпийка синего цвета, кроссовки черного цвета на белой подошве.