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13:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Перми третий день ищут пятиклассницу

Она исчезла по дороге в школу.

В Перми третий день разыскивают 11-летнюю Викторию Кузнецову. 27 февраля 2017 года пятиклассница, как обычно, вышла из дома по улице Корсунской, 27, но в школе так и не появилась. Сообщения о пропаже девочки с просьбой о помощи появились в соцсетях, передает «Уралинформбюро».

У Вики голубые глаза, светлые волосы. В день исчезновения она была одета в розовую куртку, черные брюки, на ногах темные кроссовки.

Информацию о местонахождении школьницы просят сообщать по телефонам: 8−982−461−33−85, 8−908−260−57−34 либо 02 (с сотового 102).

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В Перми третий день ищут пятиклассницу
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