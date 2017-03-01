В Перми третий день ищут пятиклассницу

В Перми третий день разыскивают 11-летнюю Викторию Кузнецову. 27 февраля 2017 года пятиклассница, как обычно, вышла из дома по улице Корсунской, 27, но в школе так и не появилась. Сообщения о пропаже девочки с просьбой о помощи появились в соцсетях, передает «Уралинформбюро».

У Вики голубые глаза, светлые волосы. В день исчезновения она была одета в розовую куртку, черные брюки, на ногах темные кроссовки.