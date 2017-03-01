Омич рассказал полиции, почему открыл стрельбу на улице
Сегодня утром омской полицией был задержан 41-летний омич, который вышел на улицу Заозерная с ружьем в руках и стал стрелять в воздух.
Сегодня утром омской полицией был задержан 41-летний омич, который вышел на улицу Заозерная с ружьем в руках и стал стрелять в воздух.
Потом он отправился в сторону остановки «Ул. Бородина», а по пути выстрелил в багажник проезжавшего мимо автомобиля «Рено Логан». Злоумышленника оперативно задержали.
Омская полиция раскрыла подробности допроса нарушителя. Стрелял он из обреза, однако откуда у него взялся обрез, до сих пор доподлинно неизвестно. Сам мужчина утверждает, что оружие просто нашел.
На вопрос «зачем стрелял?» задержанный отвечает кратко — «перепил».
В отношении задержанного составлен административный протокол. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, сообщили в