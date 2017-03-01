Омич рассказал полиции, почему открыл стрельбу на улице

Потом он отправился в сторону остановки «Ул. Бородина», а по пути выстрелил в багажник проезжавшего мимо автомобиля «Рено Логан». Злоумышленника оперативно задержали.

Омская полиция раскрыла подробности допроса нарушителя. Стрелял он из обреза, однако откуда у него взялся обрез, до сих пор доподлинно неизвестно. Сам мужчина утверждает, что оружие просто нашел.

На вопрос «зачем стрелял?» задержанный отвечает кратко — «перепил». Из-за состояния алкогольного опьянения мужчина не помнит, сколько сделал выстрелов.