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13:52 (мск), источник: СуперОмск

Омич рассказал полиции, почему открыл стрельбу на улице

Сегодня утром омской полицией был задержан 41-летний омич, который вышел на улицу Заозерная с ружьем в руках и стал стрелять в воздух.

Потом он отправился в сторону остановки «Ул. Бородина», а по пути выстрелил в багажник проезжавшего мимо автомобиля «Рено Логан». Злоумышленника оперативно задержали.

Омская полиция раскрыла подробности допроса нарушителя. Стрелял он из обреза, однако откуда у него взялся обрез, до сих пор доподлинно неизвестно. Сам мужчина утверждает, что оружие просто нашел.

На вопрос «зачем стрелял?» задержанный отвечает кратко — «перепил». Из-за состояния алкогольного опьянения мужчина не помнит, сколько сделал выстрелов.

В отношении задержанного составлен административный протокол. Оружие изъято и направлено на баллистическую экспертизу. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, сообщили в пресс-службе омской полиции.

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