Экс-депутата Думы Иркутска Олега Геевского поместили под домашний арест на 2 месяца

Бывший депутат Думы Иркутска Олег Геевский, обвиняемый в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), помещен под домашний арест. Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия на заседании сегодня, 1 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, Олега Геевского задержали 27 февраля в рамках расследования уголовного дела, связанного с выделением земель под ДНТ на участке аграрного вуза.

Обыски по делу «лыжни ИрГАУ» проводились в августе 2014 года в администрации Иркутского района и вузе, а также в фирме экс-депутата Думы Иркутска Олега Геевского, сын которого являлся одним из собственников нескольких участков в ДНТ «Мысовое».

После обысков в администрации Иркутского района задержали тогдашнего мэра Игоря Наумова. По версии следствия, действия главы муниципалитета нанесли материальный ущерб Российской Федерации в 15 млн рублей. Тогда же в отношении Наумова было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Также напомним, что в 2013 году администрацией Иркутского района было подписано постановление о предоставлении земельного участка под дачное некоммерческое товарищество «Мысовое». Части данного ДНТ располагаются на лыжной трассе, по которой, в частности, традиционно проходит «Лыжня России».

Фактом выделения федеральной земли под ДНТ заинтересовалась прокуратура Иркутской области. В результате надзорное ведомство опротестовало выделение земли под 12 ДНТ.